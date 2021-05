Manchester United-Liverpool em 13 de maio após invasão a Old Trafford

Com esta alteração, o Manchester United vai disputar três partidas do campeonato em cinco dias, já que no domingo (09 de maio) visita o Aston Villa e dois dias depois recebe o Leicester (11), antes de defrontar o rival Liverpool, a partir das 20h15.



O ‘clássico’ do futebol inglês deveria ter sido realizado no domingo, mas acabou por ser adiado depois de mais de 100 adeptos dos ‘red devils’ terem invadido o relvado de Old Trafford, em protesto contra a participação do clube na Superliga europeia.



Cerca de 5.000 adeptos juntaram-se inicialmente nas imediações do estádio para pedir a saída da família norte-americana Glazer, proprietária do clube desde 2005, e alguns acabaram mesmo por entrar no recinto e no relvado, obrigando à intervenção da polícia.



Em causa está a recente participação do Manchester United no projeto da Superliga europeia, mas também a dívida cada vez maior do clube.



O United, no qual alinha o internacional português Bruno Fernandes, ocupa o segundo lugar da Liga inglesa, com 67 pontos, menos 13 do que o líder e rival Manchester City, enquanto o Liverpool é sétimo colocado, com 54.