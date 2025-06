Manchester United oficializa saídas de Lindelof e Eriksen

Eriksen deixa o clube aos 33 anos, após três temporadas nos ‘red devils’, aos quais chegou a custo zero em 2022, proveniente do Brentford, e pelos quais conquistou uma Taça da Liga inglesa e uma Taça de Inglaterra.



O internacional dinamarquês regressou a Inglaterra, na temporada de 2021/22, depois de ter sofrido uma paragem cardíaca durante o Euro2020.



O médio acabou por rescindir contrato com o Inter Milão uma vez que tem um desfibrilador no peito, uma condição que o impede de jogar na Liga italiana.



Já o defesa central sueco Victor Lindelof fica livre após oito temporadas no Manchester United, que o contratou ao Benfica, em 2017, por 35 milhões de euros.



Os jogadores já se tinham despedido dos adeptos em 25 de maio, em Old Trafford, tal como Jonny Evans, que, aos 37 anos, termina a sua segunda etapa no clube, mas viram hoje o Manchester United oficializar a sua saída.



Da lista de ‘dispensados’ da equipa de Ruben Amorim fazem ainda parte os jovens Hubert Graczyk, Jack Kingdon, Sam Murray, Tom Myles, James Nolan e Tom Wooster.



Também Tom Heaton está incluído nesta lista, mas os ‘red devils’ esclarecem, no comunicado, que estão em negociações com o guarda-redes para um novo contrato para a temporada 2025/26.



O Manchester United terminou a época 2024/25 na 15.ª posição da Premier League, perdendo também a final da Liga Europa frente ao Tottenham (1-0).