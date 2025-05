Manchester United quer manter Ruben Amorim mesmo que perca Liga Europa

Depois de substituir Erik ten Hag, Ruben Amorim não tem tido um início fácil em Old Trafford. Apesar de ter conseguido alcançar a final da Liga Europa, sem qualquer derrota, e de ainda poder qualificar o Manchester United para a Liga dos Campeões, o treinador português tem um registo desastroso na Premier League.A equipa de Manchester, que já foi campeã da Liga Inglesa por 21 vezes, está em 16.º lugar (em 20 possíveis) e tem apenas 39 pontos. O Manchester United leva 17 derrotas em 36 partidas (tem dez vitórias e nove empates) e está prestes a carimbar a pior prestação na era Premier League e a pior desde a temporada 1973/74, para além das eliminações na Taça da Liga (frente ao Tottenham) e Taça de Inglaterra, nas grandes penalidades frente ao Fulham.No entanto, e de acordo com o Guardian , os responsáveis querem manter a aposta em Ruben Amorim e dar-lhe uma oportunidade de reconstruir a equipa consoante as suas ideias no próximo mercado de transferências. Para isso, o Manchester United terá de vender para ter fundos para novas aquisições.adianta que o avançado brasileiro Matheus Cunha, do Wolverhampton, e Liam Delap, jogador do já despromovido Ipswich Town, são os principais alvos do treinador português para a próxima época, com cláusulas de rescisão altas.Um dos jogadores com quem Rubem Amorim não criou uma boa relação foi Marcus Rashford. O internacional inglês até marcou o primeiro golo da era Amorim mas com o tempo deixou de jogar. Acabou por ser emprestado ao Aston Villa onde tenta revitalizar a carreira e mostrar o seu futebol para mudar de ares no verão.O valor pedido está nos quarenta milhões de libras (aproximadamente 48 milhões de euros) mas o Manchester United acredita que pode vender o passe do jogador por valores mais altos para outros clubes.Para além de Rashford, Amorim também não conta com Jadon Sancho, que está emprestado ao Chelsea, e Antony, brasileiro que está a mostrar a sua boa forma no Bétis de Sevilha, que vai disputar a final da Liga Conferência. O Guardian acredita que Casemiro e Rasmus Hojlund também podem ser opções para sair.Ruben Amorim deu uma entrevista há pouco tempo àonde se dizia “envergonhado” pela posição do Manchester United na Premier League e admitiu que se os resultados continuarem a ser maus pode vir a sair do comando técnico de Old Trafford.“Temos de ser muito fortes no verão e sermos corajosos. Não teremos outra temporada assim se começarmos desta maneira. Se o sentimento se mantiver temos de dar espaços a outras pessoas. É mental. Não temos medo de perder um jogo sendo o Manchester United. Não temos mais medo e isso é a coisa mais perigosa que um clube pode ter”, disse o técnico português.O Manchester United vai jogar a final da Liga Europa no próximo dia 21 de Maio, na cidade de Bilbao. Ruben Amorim e companhia vão defrontar o Tottenham, também da Premier League.