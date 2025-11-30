Futebol Internacional
Manchester United regressa aos triunfos
O Manchester United, de Ruben Amorim, venceu no terreno do Crystal Palace por 2-1, com Bruno Fernandes em destaque, e subiu à condição ao sexto lugar.
Na 13.ª jornada, depois de três encontros seguidos sem vencer (dois empates e uma derrota), o United passou a somar 21 pontos e apanhou o Aston Villa, que ainda hoje recebe o Wolverhampton.
Depois do francês Mateta ter dado vantagem ao Palace, aos 36 minutos, de grande penalidade, o holandês Zirkzee, aos 54, e Mount, aos 63, protagonizaram a reviravolta, em lances com assistência de Bruno Fernandes, que foi titular e capitão. Diogo Dalot também entrou de início nos ‘red devils’.
Ruben Amorim conseguiu impor a primeira derrota caseira ao Crystal Palace na Premier League, com o emblema londrino a cair para o sétimo posto, com 20 pontos.
Depois do francês Mateta ter dado vantagem ao Palace, aos 36 minutos, de grande penalidade, o holandês Zirkzee, aos 54, e Mount, aos 63, protagonizaram a reviravolta, em lances com assistência de Bruno Fernandes, que foi titular e capitão. Diogo Dalot também entrou de início nos ‘red devils’.
Ruben Amorim conseguiu impor a primeira derrota caseira ao Crystal Palace na Premier League, com o emblema londrino a cair para o sétimo posto, com 20 pontos.
(Com Lusa)