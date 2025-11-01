Manchester United `travado` com empate na visita ao Nottingham Forest

Perante o 18.º classificado, que vai no terceiro treinador da época, Sam Dyche, o United, com Bruno Fernandes e Diogo Dalot, até começou bem, graças a um golo de Casemiro aos 34 minutos, na sequência de um canto.



Na segunda parte tudo ruiu, com o Nottingham Forest no espaço de dois minutos a provocar a cambalhota no marcador, em lances que a defesa do United mostrou-se perdida, dando espaço a Gibbs White, aos 48, e Savona, aos 50.



No primeiro lance, Diallo foi ‘macio’ na marcação e no segundo o United teve três jogadores em cima de Igor Jesus, permitindo, na sobra numa luta nas alturas, que Savona fizesse o 2-1, aos 50 minutos.



A realidade tornou-se dura para os ‘red devils’ e apenas o golo de Diallo, num remate de fora de área, aos 81, evitou males maiores, com o Manchester United a estar agora em quinto, a oito pontos do líder Arsenal, mas com mais um jogo do que o City (sexto).



Mesmo no final, o United ainda esteve perto da vitória, mas Murillo salvou a equipa da casa em cima da linha de golo.



Também nesta 10.ª ronda, o Arsenal venceu tranquilamente na visita ao Burnley (2-0), com golos de Gyökeres (14) e Declan Rice (35), um resultado que reforça a liderança dos ‘gunners’, quando Bournemouth, Tottenham e Sunderland ainda não jogaram.



Em outros jogos, num duelo português, o Fulham (14.º), de Marco Silva, venceu por 3-0 o Wolverhampton (20.º e último), de Vítor Pereira, com os ‘wolves’ reduzidos a 10 jogadores a partir dos 36 minutos, por expulsão de Agbadou.



Os ‘lobos’, com Toti a sair ao intervalo e José Sá no banco, somaram a quarta derrota consecutiva e na Liga inglesa são os únicos que ainda não venceram qualquer jogo, com dois empates e oito derrotas.



Vitórias tranquilas tiveram também o Brighton, que bateu em casa o Leeds United por 3-0, e Crystal Palace, também no seu terreno, diante do Brentford (2-0), numa jornada que prossegue ainda hoje com o dérbi londrino Tottenham-Chelsea e a receção do Liverpool ao Aston Villa.