Manchester United vence Arsenal com golos de Rashford

Em Old Trafford, no fecho da sexta jornada, o Manchester United somou a quarta vitória seguida na prova, algo que não acontecia desde abril de 2021, e ficou mais perto dos 'gunners', que continuam a liderar apesar do primeiro desaire da época.



Diogo Dalot e Bruno Fernandes estiveram a tempo inteiro nos 'red devils', enquanto Ronaldo foi lançado aos 58 minutos para o lugar do brasileiro Antony, que assinalou a sua estreia no emblema inglês com o golo inaugural da partida, aos 35.



O internacional inglês Saka igualou a partida aos 60 minutos, mas, pouco depois, aos 66, Rashford voltou a colocar o Manchester United na frente, num lance com passe decisivo de Bruno Fernandes.



Aos 75 minutos, o avançado inglês 'bisou' e confirmou o triunfo dos 'red devils', numa altura em que Fábio Vieira já estava em campo no Arsenal (74), naquele que foi o jogo de estreia do ex-jogador do FC Porto na Premier League.



O Manchester United manteve o quinto lugar, mas agora com 12 pontos e a três do Arsenal, que chegou a Old Trafford com um inicio de Liga inglesa totalmente vitorioso.



Em crise segue o Leicester, campeão em 2015/16, com novo desaire, desta vez pesado por 5-2 no terreno do Brighton, que reforçou o estatuto de equipa surpresa neste arranque de temporada.



Os 'foxes', que continuam sem contar com o internacional português Ricardo Pereira devido a lesão grave, até estiverem em vantagem graças ao nigeriano Iheanacho, logo no primeiro minuto, mas a equipa da casa deu a volta pouco depois, com um autogolo de Thomas, aos 10, e um remate certeiro do equatoriano Caicedo, aos 15, com o zambiano Daka a refazer nova igualdade, aos 33.



A segunda metade pertenceu toda ao Brighton, que construiu o triunfo com um 'bis' do argentino Mac Allister, aos 71 e 90+5 minutos, e o belga Trossard, aos 64.



Este resultado deixa o Leicester no fundo da Premier League, apenas um ponto em seis rondas, enquanto o Brighton aparece num inesperado quarto posto, a dois do Arsenal e à frente de emblemas como Manchester United, Chelsea e Liverpool.