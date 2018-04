Manchester United vence Bournemouth e reforça segundo lugar em Inglaterra

Lusa Comentários 18 Abr, 2018, 23:03 | Futebol Internacional

Já sem possibilidade de alcançarem o Manchester City, que já confirmou o título inglês, os ‘reds devils’ tentam agora assegurar o segundo posto, tendo ficado, com este triunfo, com quatro pontos de vantagem sobre o Liverpool, terceiro e principal perseguidor.



No terreno do 11.º classificado da 'Premier League', Smalling, aos 28 minutos, e o avançado belga Lukaku, aos 70, fizeram os golos do Manchester United, que contou com o guarda-redes português Joel Pereira no banco de suplentes.



A formação de José Mourinho passou igualmente a ter seis pontos de vantagem sobre o Tottenham, quarto classificado, que na terça-feira, no arranque da ronda, empatou (1-1) no campo do Burnley.