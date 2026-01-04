Manchester United volta a empatar

No duelo, designado o ‘clássico das rosas’ e que opõe dois dos maiores rivais do futebol inglês, dos condados de Yorkshire e Lancashire, o United, muito desfalcado, não conseguiu trazer os três pontos.



Ruben Amorim foi a jogo ainda sem o médio internacional português Bruno Fernandes, lesionado, jogador fundamental na estratégia dos ‘red devils’, mas também sem De Ligt, Maguire, Mainoo e Mason Mount ou Diallo, Mazraoui e Mbeuemo, nas seleções africanas.



Com o jogo igualado ao intervalo, na etapa complementar foi o Leeds United a marcar primeiro, com o norte-americano Brenden Aaronson a fugir na esquerda a Heaven e a fazer o 1-0, aos 62 minutos.



Uma vantagem que não durou muito, já que volvidos três minutos, aos 65, o brasileiro Matheus Cunha, um dos melhores do United – em contraponto com o perdulário Sesko -, fez o 1-1, a passe de Zirkzee, que tinha entrado poucos minutos antes.



A igualdade deixa o Manchester United na quinta posição, com 31 pontos, mas à mercê de Chelsea (30), Sunderland (29) e Everton (28), equipas que ainda jogam hoje os respetivos embates da 20.ª jornada.



Já o Leeds United é 16.º classificado, oito pontos acima da linha de água e do West Ham (18.º), de Nuno Espírito Santo.



O jogo ‘grande’ da ronda disputa-se ainda hoje, com o Manchester City a receber o Chelsea, a partir das 17:30, já depois de o Fulham, de Marco Silva, receber o Liverpool, em embate com início às 15:00.