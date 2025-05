Manolo "do bombo" morre aos 76 anos

Acompanhado do inseparável bombo, Manolo começou a fazer-se notar durante o Campeonato do Mundo de 1982, que foi organizado em Espanha, e apoiou a seleção do seu país em 10 torneios mundiais, tendo apenas estado ausente do último, no Qatar, em 2022.



No último a jogo a que assistiu, em 24 de março, a Espanha - que Manolo viu sagrar-se campeã mundial em 2010, na África do Sul – impôs-se aos Países Baixos, na segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações, no desempate por grandes penalidades.