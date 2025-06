Manuel Keliano revoga contrato com Estrela da Amadora e deve rumar à Rússia

“O CFEA – Club Football Estrela, SAD vem por este meio informar que as notícias veiculadas hoje na comunicação social sobre a alegada transferência do atleta Manuel Keliano para o Akhmat Grozny não são verdadeiras. O jogador não foi transferido, tendo sim chegado a acordo para a revogação do contrato de trabalho desportivo”, informou o Estrela.



O internacional angolano em 20 ocasiões, de 22 anos, esteve duas temporadas no Estrela da Amadora, no qual totalizou 33 encontros pela equipa principal e cinco pela equipa B, com um golo apontado, numa carreira que iniciou no 1.º de Agosto.



Manuel Keliano é a quinta saída confirmada do plantel ‘tricolor’, após os defesas Juan Mina (fim de empréstimo), os centrocampistas Léo Cordeiro e Leonel Bucca (fim de contrato) e o avançado Ronaldo Tavares (rumou ao Athletic-MG, do Brasil).



Por outro lado, o Estrela da Amadora já contratou o guarda-redes Diogo Pinto (ex-Sporting) e os defesas Sidny Cabral (ex-FC Viktoria Colónia, da Alemanha) e Ni Rodrigues (ex-Vitória de Guimarães) para o plantel às ordens do técnico José Faria.



O Estrela da Amadora somará a terceira participação seguida na I Liga portuguesa de futebol, após a 15.ª posição, com 29 pontos, obtida na derradeira temporada.