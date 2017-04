Manuel Neuer fratura pé frente ao Real Madrid

Mário Aleixo - RTP 19 Abr, 2017, 11:25 / atualizado em 19 Abr, 2017, 11:26 | Futebol Internacional

Manuel Neuer, guarda-redes do Bayern Munique, vai perder o resto da temporada depois de fraturar o pé esquerdo no jogo com o Real Madrid, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.



Depois da derrota por 4-2, na terça-feira, com os madrilenos, após prolongamento, o presidente do conselho diretivo do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, disse aos jornalistas que Neuer "lesionou-se gravemente" durante o tempo extra e deverá parar "oito semanas".



Neuer, que já tinha sido operado ao mesmo pé, lesionou-se na sequência do lance que originou o terceiro golo do Real Madrid, um dos três marcados por Cristiano Ronaldo.



Para o que resta da temporada, a baliza do Beyern Munique deverá ser entregue a Sven Ullreich.