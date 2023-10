Manuel Neuer vai jogar um ano depois de grave lesão

O guarda-redes internacional alemão Manuel Neuer vai regressar à baliza do Bayern Munique no sábado, na receção ao Darmstad, informou o treinador dos bávaros, Thomas Tuchel.

“Se nada acontecer no treino, ele vai jogar amanhã (sábado)”, assinalou o treinador.



Neuer, de 37 anos, não compete desde 1 de dezembro de 2022, após o jogo da Alemanha frente à Costa Rica, no Mundial2022, que os germânicos venceram por 4-2, mas foi insuficiente para se apurarem para os oitavos de final, sendo afastados da competição ainda na fase de grupos.



O guarda-redes lesionou-se depois com gravidade num acidente de esqui nos Alpes da Baviera, sofrendo uma fratura na perna direita e teve de ser operado.



Um cenário que obrigou o campeão alemão a recorrer ao suplente e internacional suíço Yann Sommer, que foi o substituto de Neuer até final da época de 2022/23, enquanto na atual tem sido o também alemão Sven Ulreich.



Na conferência de antevisão do jogo da nona jornada da Bundesliga, Thomas Tuchel adiantou que o guarda-redes, que está há 12 épocas na formação de Munique, está feliz, bem como outros que o rodeiam.



“Sinto a alegria dele, mas também toda a sua classe. Tem uma experiência enorme, esta é uma situação nova, mas as coisas estão aí para ser vividas”, adiantou o técnico.