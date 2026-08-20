Maracanã irá receber a abertura e a final do Mundial feminino de 2027

A escolha já era esperada, uma vez que o estádio é de longe o mais prestigiado entre os das oito cidades-sede, com os restantes jogos a acontecerem em Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo.



A FIFA já tinha anunciado em maio de 2025 que o icónico estádio carioca iria receber a final do Mundial de 2027. Trinta e duas seleções vão participar neste primeiro Mundial feminino na América do Sul, disputando um total de 64 jogos, antes da expansão para 48 seleções prevista para 2031.



A candidatura conjunta dos Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica à edição de 2031, a única atualmente em disputa, precisa de ser confirmada este outono por uma assembleia extraordinária da FIFA, cuja data ainda está por definir.



Segundo a FIFA, o Maracanã tornar-se-á o terceiro estádio a receber tanto uma final do Mundial masculino (em 2014) como uma final do Mundial feminino, depois do Estádio Rasunda em Solna, na Suécia (1958 e 1995), já demolido, e do Rose Bowl em Pasadena, EUA (1994 e 1999).



“Ao elaborar o quadro de jogos, procuramos garantir a equidade desportiva entre as 32 seleções”, tendo em conta, em particular, “as distâncias entre as cidades anfitriãs”, afirmou em comunicado a diretora de futebol feminino da FIFA, Sarai Bareman.



Escolhida em maio de 2024 em detrimento de uma candidatura compacta formada por Alemanha, Holanda e Bélgica, com acesso 100% por comboio, a sede brasileira possui locais significativamente mais distantes entre si e acessíveis apenas por avião, tanto para as seleções como para os seus adeptos.



