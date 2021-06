Maracanã recebe final e Brasil-Venezuela abre Copa América

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, assistirá ao primeiro encontro da competição, em 13 de julho, com o Maracanã a receber apenas a final, em 10 de julho.



O mítico estádio no Rio de Janeiro já tinha recebido a final de há dois anos, em que o Brasil derrotou o Peru, por 3-1, para ganhar o seu nono título continental.



Além do Mané Garrincha e do Maracanã, também vão receber jogos o Olímpico de Goiânia, a Arena Pantanal, em Cuiabá, e o estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.



A Copa América era para ser jogada inicialmente na Colômbia e na Argentina. Contudo, a Colômbia perdeu a oportunidade de organizar devido aos problemas sociais causados pelos protestos contra o presidente Iván Duque.



Devido à covid-19, a Argentina acabou por desistir de receber a prova, com a CONMEBOL a atribuir a organização da prova ao Brasil, onde já morreram mais de 465 mil pessoas devido ao novo coronavírus.