Maradona foi sedado por ordens dos médicos

, no julgamento que pretende determinar se sete profissionais de saúde têm culpas na morte, com dolo, de Maradona, em 25 de novembro de 2020.”, declarou.O médico disse que acabou por acatar a indicação dos dois médicos que acompanhavam o ex-futebolista, sedando-o através de cateter venoso central, apesar da resistência do paciente.O chefe de terapia intensiva da Clínica Olivos disse ainda que recomendou que Maradona não prosseguisse a desintoxicação em casa, mas antes num centro de reabilitação, tendo recebido resposta negativa de Leopoldo Luque, um dos arguidos.Luque e Cosachov, que insistiram na sedação, são dois dos arguidos do processo, a par de cinco outros profissionais de saúde que estão a ser julgados por alegada negligência na morte de Diego Armando Maradona, em 25 de novembro de 2020, podendo receber penas de prisão de oito a 25 anos.O julgamento começou em 11 de março e deverá durar até julho, tendo duas audiências agendadas por semana e quase 120 testemunhas esperadas, sendo que os réus negam responsabilidades pela morte do campeão mundial de seleções pela Argentina em 1986.Antigo avançado de Boca Juniors, FC Barcelona e Nápoles, entre outros clubes, Diego Maradona morreu aos 60 anos, vítima de uma crise cardiorrespiratória, numa cama médica numa residência privada em Tigre, a norte de Buenos Aires, onde recuperava de uma neurocirurgia a um hematoma na cabeça.