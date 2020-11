Maradona. Funeral marcado para esta quinta-feira à tarde

”, a nordeste da capital argentina, referiu Sebastian Bianchi à agência noticiosa francesa.O velório público de homenagem a Diego Maradona, que morreu na quarta-feira, aos 60 anos, teve hoje início em Buenos Aires, com milhares de pessoas a juntarem-se na Casa Rosada, o palácio presidencial da Argentina, onde está corpo do antigo futebolista.De acordo com as autoridades argentinas, o velório do ex-jogador, vencedor do Mundial de 1986, começou às 9h00 de Lisboa e está previsto que se prolongue até às 19h00.Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu na quarta-feira, aos 60 anos, anunciou o agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia de La Plata, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires.