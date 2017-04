Marc Bartra recebe alta

Lusa 15 Abr, 2017, 15:20 | Futebol Internacional

Marc Bartra sofreu uma lesão no braço direito, devido aos estilhaços dos vidros, e teve que ser operado, recebendo agora alta da unidade hospitalar onde estava internado.



Segundo o treinador do Borussa Dostmund, Thomas Tuchel, Bartra deverá regressar aos relvados dentro de quatro semanas.



O autocarro do Borussia Dortmund, onde joga o internacional português Raphael Guerreiro, foi atacado com três engenhos explosivos, a caminho do estádio para defrontar o Mónaco, na primeira mãos dos quartos de final da Liga dos Campeões, que os franceses venderam por 3-2.



As autoridades alemãs mantêm aberta a investigação ao ataque, apesar de a justiça já ter dito não existir uma ligação entre o atentado e a detenção na quarta-feira de um iraquiano de 26 anos, alegadamente do autoproclamado estado islâmico.



Os alemães não descartam as possibilidades de o ataque estar relacionado a movimentos extremistas de extrema-direita ou esquerda radical, nem também de adeptos violentos.



Junto ao autocarro terão sido encontradas mensagens, nas quais a Alemanha era instada a retirar os aviões tornado da coligação que combate na Síria e a fechar a base de Ramstein, mas os especialistas em segurança entendem que nem a linguagem, nem a forma de comunicação, são habituais no jihadistas.