Marc Cucurella muda-se do Brighton para o Chelsea

“Marc Cucurella assinou pelo Chelsea um contrato de seis anos, proveniente do Brighton & Hove Albion”, indicam os londrinos, que não referem o valor do negócio, embora a imprensa britânica avance que pode chegar aos 60 milhões de libras (71,7 milhões de euros).



O defesa, formado no FC Barcelona, chega a Stamford Bridge pouco depois de completar 24 anos e após uma primeira época na Liga inglesa, disputando 38 jogos, com um golo e uma assistência, pelo Brighton, clube que o tinha contratado ao Getafe por cinco épocas.



Segundo o Brighton, a saída de Cucurella para o Chelsea é feita mediante um “valor recorde de transferência” para o clube do sul de Inglaterra.



“Estou muito feliz. É uma grande oportunidade para mim, juntar-me a um dos melhores clubes do mundo. Vou trabalhar duro para ser feliz aqui e ajudar a equipa”, disse o defesa espanhol, citado pelo Chelsea.



No mesmo dia em que anunciou a chegada do espanhol, os 'blues' informaram, uns minutos antes, que cederam, por empréstimo, Levi Colwill ao Brighton, depois de o terem emprestado na última época ao Huddersfield.