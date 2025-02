Marca Cristiano Ronaldo vale 850 milhões de euros

Este estudo, que é feito desde 2011, e tinha tido a última edição em 2020, revela que o valor da marca Cristiano Ronaldo teve um aumento de 325% em cinco anos, para 850 ME, com o diretor executivo do IPAM, Daniel Sá, a destacar que o futebolista, que faz 40 anos na quarta-feira, continua “a crescer e a surpreender dentro dos relvados, mas, acima de tudo, fora dos relevados”.



“Nós começámos há cerca de 15 anos a monitorizar a evolução de Cristiano Ronaldo enquanto marca e, em 2011, esta marca, pelo nosso estudo, valia aqui qualquer coisa como 25 milhões de euros", disse, à agência Lusa.



Para Daniel Sá, “isto significa uma evolução absolutamente incrível no espaço de 15 anos e que valida, de alguma forma, toda a relevância, a importância e a visibilidade que Ronaldo tem no mundo inteiro”.



O responsável pelo estudo admitiu que “houve um impacto” e “alguma penalização no facto de Ronaldo ir para uma liga mais periférica” como a da Arábia Saudita, que “não tem a mesma visibilidade da Champions League e dos principais campeonatos europeus”, mesmo que o salário do futebolista tenha aumentado muito.



Novas facetas do jogador



Daniel Sá considerou ainda que o Cristiano Ronaldo futebolista está a começar a mostrar três novas facetas, entre os quais “o Ronaldo patrocinado, que é a cara de muitas marcas por todo o mundo”, com receitas estimadas em 150 milhões de euros.



“Há uma terceira dimensão que é o Ronaldo influenciador e estamos a falar da pessoa com o maior número de seguidores nas redes sociais em todo o mundo, ultrapassou os mil milhões de seguidores há pouco tempo e tem, como todos nós sabemos também, o canal no YouTube há poucos meses atrás. E aparece uma última faceta nos últimos tempos que é o Ronaldo investidor. É um Ronaldo que vai tendo e gerindo participações económicas em diferentes negócios e inclusivamente até nas últimas semanas desvendou que mais tarde ou mais cedo vai ser dono de um clube”, disse.



Em jeito de conclusão, Daniel Sá disse acreditar que, no final da sua carreira, Cristiano Ronaldo, com “esta enorme valência, esta enorme globalidade”, “vai ser um império que vai deixar marca em muitos sítios e em muitos setores de negócio”.