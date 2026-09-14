Futebol Internacional
Marcelo Gallardo é o novo selecionador do Equador
O treinador argentino Marcelo Gallardo, vencedor de duas Taça Libertadores com o River Plate, é o novo selecionador do Equador, tendo assinado um contrato por quatro anos, divulgou esta segunda-feira a federação equatoriana.
Gallardo, sem clube desde que abandonou o River Plate em fevereiro deste ano, rende no cargo o compatriota Sebastián Beccacece, que abandonou a seleção do Equador após a eliminação nos 16 avos de final do Mundial2026 (0-2 com o México).
O antigo médio vai viver a sua primeira experiência no futebol de seleções, depois de ter passado grande parte da carreira no River Plate, clube que comandou por duas ocasiões, tornando-se o mais titulado do histórico emblema de Buenos Aires.
Ao todo, Gallardo celebrou 14 títulos com o River, incluindo duas Libertadores, uma Taça Sul-Americana, um campeonato argentino e três Taças da Argentina.
Gallardo iniciou a carreira de treinador no Nacional, do Uruguai, e conquistou o campeonato logo na primeira temporada, antes de assumir o cargo no River Plate. Chegou a passar pelo futebol saudita, ao serviço do Al-Ittihad, clube em que não alcançou os mesmos resultados.
O antigo médio vai viver a sua primeira experiência no futebol de seleções, depois de ter passado grande parte da carreira no River Plate, clube que comandou por duas ocasiões, tornando-se o mais titulado do histórico emblema de Buenos Aires.
Ao todo, Gallardo celebrou 14 títulos com o River, incluindo duas Libertadores, uma Taça Sul-Americana, um campeonato argentino e três Taças da Argentina.
Gallardo iniciou a carreira de treinador no Nacional, do Uruguai, e conquistou o campeonato logo na primeira temporada, antes de assumir o cargo no River Plate. Chegou a passar pelo futebol saudita, ao serviço do Al-Ittihad, clube em que não alcançou os mesmos resultados.
No comando técnico do Equador, vai ter pela frente os objetivos Copa América de 2028 e Mundial de 2030, este a realizar-se em Espanha, Portugal e Marrocos.
c/ Lusa