Marchesín sofre rotura do tendão de Aquiles

O antigo jogador do FC Porto, titular em todos os jogos da liga espanhola, vai ser operado nos próximos dias e deverá ficar afastado da competição durante cerca de oito meses.Com a lesão de Marchesín, a equipa de Carlos Carvalhal deverá ter de contratar um guarda-redes, uma vez que o plantel principal dos galegos apenas tem um guardião, Iván Villar.O Celta de Vigo ocupa, após as 19 jornadas da primeira volta da Liga espanhola, o 17.º posto, com 20 pontos, um lugar e um ponto acima da zona de despromoção.