Marco Alves contratado pelo Al-Arabi do Kuwait

Marco Alves ruma ao Golfo Pérsico depois de se ter estreado como treinador principal na II Liga portuguesa de futebol em 2024/25, tendo liderado o emblema transmontano em 37 partidas e conquistado 16 vitórias.



O técnico vimaranense, de 50 anos, regressou a Trás-os-Montes em junho de 2024 para assumir o comando técnico do recém-despromovido Desportivo de Chaves, depois de ter estado ao serviço do clube nas épocas de 2020/21, 2021/22 e 2022/23 na qualidade de adjunto.



Esta foi a primeira experiência de Marco Alves como técnico principal na II Liga, depois de ter orientado o Grupo Desportivo de Joane, Clube Caçadores das Taipas e Grupo Desportivo Serzedelo em divisões inferiores do futebol nacional.



Como treinador-adjunto conta com passagens por Gil Vicente, Desportivo de Chaves, Moreirense, Vitória de Guimarães e Trofense, em solo português, pelo Al Taawon, da Arábia Saudita, e pelo Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.