Marco Asensio no Aston Villa por empréstimo do Paris Saint-Germain

"Teve uma carreira brilhante, levantando títulos europeus com o Real Madrid, bem como títulos de campeão nacional e taças em França e Espanha. Confortável a jogar a extremo e no meio-campo ofensivo, também protagonizou o panorama internacional, ajudando a Espanha a vencer a Liga das Nações em 2023", realçou através nas redes sociais o Aston Villa.



O internacional espanhol, com 38 jogos ao serviço da seleção, junta-se ao Aston Villa, clube no qual será orientado pelo seu compatriota Unai Emery.



No Paris Saint-Germain, Asensio realizou 47 jogos numa época e meia, com sete golos, doze assistências e quatro títulos: uma Liga, uma Taça e duas Supertaças de França.



"O Paris Saint-Germain deseja ao Marco todo o sucesso no que resta da temporada", afirmou o clube francês num comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet.



Anteriormente, Asensio disputou 286 jogos pelo Real Madrid, de 2016 a 2023, com 61 golos e 29 assistências.



Com o clube ‘merengue’, conquistou três Ligas, duas Supertaças de Espanha, três Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias e uma Taça do Rei.