Marco Silva e Ricardo Pereira seguem em frente na Taça da Liga inglesa

Lusa Comentários 28 Ago, 2019, 22:12 | Futebol Internacional

Anderson colocou os anfitriões no comando logo aos 21 segundos e aos dois golos da reviravolta, do francês Digne (36) e do islandês Sigurosson (59), respondeu o português Bruno Andrade (70), com um ‘disparo’ indefensável, que deixava a eliminatória em aberto



Marco Silva, que teve André Gomes no banco, acabaria por sossegar com golos do nigeriano Iwobi (81) e do brasileiro Richarlison (88).



Entre equipas da ‘Premier League’, o Leicester de Ricardo Pereira empatou 1-1 em casa do Newcastle, sendo necessário o desempate por penáltis, nos quais a equipa do lateral-direito português se impôs por 4-2.



Surpresa protagonizada pelo Sunderland, atualmente na terceira divisão inglesa, que reagiu ao golo inaugural do Burnley com três que valeram qualificação forasteira por 3-1.



O Bournemouth precisou de ir a penaltis para se impor, por 3-0, ao Forest Green Rovers, também da ‘league one’, depois do nulo (0-0) no tempo regulamentar.