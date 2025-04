Marco Silva e Vítor Pereira vencem na Liga inglesa, Ipswich desce

Com golos do suplente Emile Smith Rowe (72 minutos) e de Ryan Sessegnon (90+2), o Fulham fez a reviravolta no terreno do já despromovido Southampton (2-1), que se tinha adiantado por Jack Stephens (14), utilizando o português Mateus Fernandes até aos 86.



O Fulham interrompeu uma série de duas derrotas e ascendeu provisoriamente à oitava posição, com os mesmos 51 pontos do Brighton, nono, que bateu o West Ham com dois tentos perto do fim (3-2) e também está a seis da última vaga de acesso às competições europeias da próxima época, enquanto o Southampton segue em 20.º e último, com 11.



Em ascensão continua o Wolverhampton, que ganhou em casa ao penúltimo e também despromovido Leicester (3-0), com golos do brasileiro Matheus Cunha (33 minutos), do norueguês Jorgen Strand Larsen (56) e do ala português Rodrigo Gomes (85) - já tinha marcado no desafio da primeira volta e chegou ao terceiro remate certeiro pelos ‘wolves’.



Pelo meio, o guarda-redes José Sá defendeu uma grande penalidade do capitão Jamie Vardy, que anunciou na quinta-feira estar de saída no final da época do Leicester, pelo qual atua há 13 anos e venceu um surpreendente título de campeão inglês em 2015/16.



José Sá, Nélson Semedo e Toti Gomes foram titulares pelo Wolverhampton, que lançou ainda Rodrigo Gomes, Gonçalo Guedes e Carlos Forbs a partir do banco de suplentes e está à condição no 13.º lugar, com 41 pontos, ao passo que o Leicester, no qual Ricardo Pereira saiu ao intervalo, sofreu a 10.ª derrota nos últimos 11 embates e é 19.º, com 18.



Igual destino ao de Southampton e Leicester encarou o Ipswich, após ser derrotado fora pelo Newcastle (3-0), com golos do sueco Alexander Isak, de penálti (45+4 minutos), de Dan Burn (56) e do dinamarquês William Osula (80), num jogo marcado igualmente pela expulsão de Ben Johnson, que deixaria os forasteiros reduzidos a 10 no primeiro tempo.



A quatro jornadas do fim, o Ipswich é 18.º e antepenúltimo, com 21 pontos, a 15 do West Ham, 17.º e primeira equipa em zona de manutenção, e vai regressar ao Championship apenas uma época depois de ter subido à Premier League pela primeira vez em 22 anos.



Após Luton, Burnley e Sheffield United em 2023/24, foi a segunda época consecutiva em que todos os três promovidos à elite no ano anterior desceram ao fim de uma temporada.



O Newcastle voltou a ter no banco o treinador Eddie Howe, recentemente recuperado de pneumonia, e subiu de forma provisória à terceira posição, com 62 pontos, contra 61 do tetracampeão Manchester City, que tinha derrotado o Aston Villa com um golo tardio na terça-feira (2-1), no arranque da jornada, e discute no domingo o acesso à final da Taça de Inglaterra com o Nottingham Forest, do português Nuno Espírito Santo, em Wembley.



Com a receção ao Brentford prevista para quinta-feira, o Forest desceu, para já, ao sexto lugar, primeiro fora da zona de acesso à Liga dos Campeões, e soma 60 pontos, tantos como o Chelsea, que venceu em casa o Everton (1-0), com um golo de Nicolas Jackson.



A 34.ª ronda da Premier League prossegue no domingo e pode assegurar o 20.º cetro de campeão inglês do Liverpool, e primeiro desde 2019/10, caso o conjunto de Diogo Jota, comandante destacado da prova, não perca na receção ao Tottenham, 16.º classificado.