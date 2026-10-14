Marco Silva quer "dar continuidade" ao bom arranque na prova frente ao Celtic

"Todos os três pontos são fundamentais para nós. É para isso que trabalhamos diariamente e, depois do começo muito bom que tivemos, com os três pontos num jogo de dificuldade máxima [AC Milan] fora de casa, teremos de dar continuidade a isso mesmo", atirou o técnico, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com os escoceses.

O Benfica recebe o Celtic, na quinta-feira, em encontro da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa, após a estreia com um triunfo no reduto do AC Milan (2-0).

Para Marco Silva, esse foi "um jogo de características um pouco diferentes", em que operou uma `revolução` na equipa inicial, com nove alterações em relação ao jogo anterior.

Na quinta-feira, se voltar a mexer no `onze` será sempre a pensar "no jogo seguinte", apesar de reconhecer que "seria importante" garantir precocemente o apuramento para os oitavos de final para, mais adiante, poder gerir o plantel "numa altura da época com muitos jogos", como serão os meses de janeiro e fevereiro.

"Se fizermos alguma rotação, iremos fazer, mas com o objetivo claro que é ganhar o jogo de amanhã, somar mais três pontos. Depois, se durante os próximos jogos nos permitir pensar em algo diferente para uma fase mais adiantada, ainda melhor. Mas, nesta altura, é muito prematuro falar sobre isso", comentou.

Sem adiantar quantas alterações poderá fazer e em que posições, o técnico abriu, no entanto, uma exceção para revelar que "Trubin vai começar o jogo" como titular na baliza dos `encarnados`, no lugar que, nos jogos do campeonato, tem pertencido a Samuel Soares.

Quanto às aspirações das `águias` na segunda mais importante competição europeia de clubes, o técnico não `fugiu` da ideia transmitida no dia da sua apresentação, quando afirmou que o Benfica deve ambicionar vencer a Liga Europa, mas frisou que, até "provar que pode chegar à final", o Benfica ainda tem "muito caminho, muito trabalho, muita vitória e muitos três pontos para serem disputados" na fase de liga.

"Falei, na altura, pela dimensão enquanto clube. E olhando para a Liga Europa, estão lá três, quatro, cinco grandes clubes europeus muito mais habituados a `Champions League`, mas isso, só por si, não é sinal de favoritismo, de que vais ganhar o próximo jogo. Temos de o provar, passo a passo, nesta fase de liga e, depois, na fase a eliminar", sustentou o técnico.

O Benfica recebe o Celtic na quinta-feira, em partida da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa, com início previsto para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic.

A equipa orientada por Marco Silva, que teve de disputar duas pré-eliminatórias e um play-off para chegar à fase de liga da competição, venceu o primeiro jogo, na visita ao AC Milan (2-0), e regressou aos triunfos no domingo, na I Liga portuguesa, frente ao Vitória de Guimarães (2-0), após ter sofrido, na ronda anterior, a primeira derrota no campeonato, na visita ao FC Porto (3-1).

Já o Celtic, orientado pelo experiente norte-irlandês Martin O`Neill, de 74 anos, `caiu` na Liga Europa após ser eliminado no play-off da Liga dos Campeões pelo LASK Linz, tendo perdido o primeiro jogo na fase de liga do segundo escalão europeu, em casa, frente ao Ferencváros (3-1).

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