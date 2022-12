Marco Silva vence Crystal Palace, Newcastle sobe a segundo em Inglaterra

A ronda marcou também a estreia do técnico espanhol Julen Lopetegui (ex-FC Porto e substituto de Bruno Lage) na Premier League, com o Wolverhampton a vencer no terreno do Everton, por 2-1, com a ajuda de Daniel Podence.



Num duelo entre equipas de Londres, o Fulham, com João Palhinha a titular e com o sérvio Mitrovic em destaque, obteve um valioso triunfo na casa do Crystal Palace, que terminou a partida com menos duas unidades, por expulsão de Mitchell (34 minutos) e Tomkins (57).



Mitrovic fez o terceiro golo de equipa de Marco Silva, aos 80 minutos, já depois de ter feito as assistências para o jamaicano Read (31) e o norte-americano Ream (71).



Com este resultado, o Fulham segue no oitavo posto da Premier League, com 22 pontos e em igualdade com o Liverpool (menos dois jogos), enquanto o Crystal Palace está no 11.º lugar, com 19.



Depois de ter chegado a passar pelo Championship e com várias épocas a lutar pela manutenção no principal escalão, o Newcastle está de regresso ao topo e subiu provisoriamente ao segundo posto, com mais um ponto do que o Manchester City (menos dois jogos), com um triunfo por 3-0 no terreno do Leicester City.



O neozelandês Woods (três minutos, de grande penalidade), o paraguaio Almiron (sete) e o brasileiro Joelinton (32) fizeram os golos dos ‘magpies’.



Em Liverpool, os ‘Wolves’ abandonaram o último lugar da competição com o golo da vitória a aparecer praticamente na última jogada da partida, marcado pelo francês Ait Nouri (90+5 minutos).



Antes, aos 22 minutos, com assistência de João Moutinho, Podence já tinha marcado para a equipa de Lopetegui, anulando a vantagem que o Everton tinha alcançado logo aos sete minutos pelo colombiano Mina.



José Sá, Nélson Semedo e Rúben Neves (‘capitão’) também foram titulares, enquanto Gonçalo Guedes, Matheus Nunes e Toti foram lançados na segunda parte.



Os ‘Wolves’, que obtiveram apenas a terceira vitória na Premier League, seguem agora no 18.º e antepenúltimo posto, com 13 pontos, enquanto o Everton está em 17.º, com 14.



O novo lanterna-vermelha passou a ser o Southampton, que foi derrotado em casa pelo Brighton (3-1), com March a assinar um golo e duas assistências pelos forasteiros.



A jornada do ‘Boxing Day’ arrancou com um empate (2-2) entre Brentford e Tottenham, com os ‘spurs’ a recuperarem de dois golos de desvantagem, mas mesmo assim a falharem o ‘assalto’ ao terceiro lugar.