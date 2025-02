Marco Silva vence Vítor Pereira e Fulham sobe ao nono lugar da Liga inglesa

Os londrinos marcaram nos primeiros segundos de cada uma das partes, aos 58 da primeira, por Ryan Sessegnon, e aos 63 da segunda, por Rodrigo Muniz, com João Gomes, com uma assistência do português Nelson Semedo, ainda a empatar para os ‘wolves’, aos 18 minutos.



Os ‘cottagers’ nunca tinham vencido em casa do Wolverhampton na Premier League, com a última vitória a ter acontecido em 1961/62, quando o primeiro escalão inglês ainda se chamava Division One.



Com este triunfo, o Fulham subiu ao nono lugar, com 42 pontos, enquanto o Wolverhampton, que ainda teve José Sá e Toti Gomes no ‘onze’, é 17.º classificado, mantendo, provisoriamente, cinco pontos de avanço sobre a zona de despromoção.



A equipa de Marco Silva aproveitou a derrota do Aston Villa, em casa do Crystal Palace, por 4-1, para subir um lugar na classificação, com os ‘eagles’ a treparem ao 12.º lugar, com 37 pontos, enquanto a equipa de Birmingham segue no 10.º, com 42.



Ismaila Sarr (29 e 71 minutos), Jean Mateta (59) e Eddie Nketiah (90+1) deram o triunfo ao clube londrino, num encontro em que Morgan Rogers ainda empatou para o Aston Villa, aos 52.



Na luta pela qualificação europeia, o Brighton (oitavo) derrotou em casa o Bournemouth (sétimo), por 2-1, com as duas equipas a estarem agora empatadas com 43 pontos.



João Pedro (12 minutos), de penálti, e Danny Welbeck (75) marcaram para os ‘seaguls’, enquanto Justin Kluivert (61) apontou o golo dos ‘cherries’.