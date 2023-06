Marco Sportiello assina por quatro épocas com o AC Milan

”, refere, na sua página oficial, o emblema "rossonero", em que alinha o internacional português Rafael Leão.Sportiello, que vestirá a camisola número 57, termina assim uma ligação desde sempre à Atalanta, clube que representou desde os escalões de infantis, com empréstimos pontuais ao longo de 20 épocas vinculado ao emblema de Bérgamo.O guarda-redes vestiu, na condição de emprestado, as cores do Seregno, Poggibonsi, Carpi 1909, Fiorentina e Frosinone.