Marco Verratti deixa PSG ao fim de 11 anos e assina pelo AL-Arabi SC, do Qatar

O centrocampista, de 30 anos, internacional italiano, titular do PSG nos últimos anos, não entrava nas opções do novo treinador, o ex-selecionador espanhol Luís Enrique.

O presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, elogiou o jogador através de um comunicado tornado público, no qual escreveu que este "desempenhou um papel importante na grande história" do PSG.

Por seu lado, o futebolista, cuja extensão do contrato com o Al-Arabi SC não foi divulgado, também fez questão de se despedir nas redes sociais: "Paris, o clube e os seus adeptos terão sempre um lugar muito especial no meu coração. Serei parisiense para sempre".