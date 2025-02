Marcus Edwards estreia-se a marcar pelo Burnley

Transferido há poucos dias do campeão português para o Burnley, Edwards só jogou 31 minutos, tempo suficiente para apontar o golo, aos 77.O Burnley segue em terceiro na Championship, bem na luta pela subida à Liga principal.Já o primodivisionário Fulham, treinado pelo português Marco Silva, apurou-se para os oitavos de final da Taça de Inglaterra com uma vitória por 2-1 no reduto do Wigan, do escalão secundário.Atual nono classificado na Liga inglesa, o Fulham adiantou-se aos 23 minutos, com o golo do brasileiro Rodrigo Muniz, a passe de Sessegnon.O Wigan reagiu bem e empatou aos 50 minutos, através de Jonathan Smith, mas Muniz voltou a colocar os visitantes na frente, aos 55, agora a passe de Andreas Pereira.Também hoje à tarde, o Everton perdeu em Liverpool por 2-0 com o Bournemouth, em confronto de duas equipas da Liga principal.O ganês Semenyo abriu a contagem, aos 23 minutos, de grande penalidade, e o canadiano Jebbison fez o 2-0 final, aos 43.O resultado mais desequilibrado da ronda foi conseguido pelo Ipswich, que saiu vencedor da deslocação a Coventry, por 4-1.





(Com Lusa)