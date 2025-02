Marcus Rashford emprestado pelo Manchester United ao Aston Villa

O futebolista inglês Marcus Rashford vai jogar até ao final da temporada no Aston Villa, por empréstimo do Manchester United, anunciaram hoje os dois clubes da Liga inglesa de futebol.

O avançado, de 27 anos, perdeu importância nos ‘red devils’ após a chegada do treinador português Ruben Amorim, que não o utilizava desde 12 de dezembro de 2024, num encontro da Liga Europa, frente ao Plzen.



Agora, depois de ter feito toda a carreira ao serviço do Manchester United, Rashford vai ter a primeira experiência fora de Old Trafford, por empréstimo ao Aston Villa, não sendo revelada nenhuma cláusula de compra.



Em mais de 400 jogos pelo Manchester United, Rashford marcou 138 golos, conquistando uma Liga Europa, duas Taças de Inglaterra e duas Taças da Liga.



Ao serviço da seleção inglesa, o avançado esteve em dois Mundiais e em dois Europeus, marcando 17 golos em 60 encontros pela equipa dos ‘três leões’.