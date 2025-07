Marcus Rashford oficializado no FC Barcelona

Um dos proscritos de Ruben Amorim já encontrou clube. Depois do empréstimo ao Aston Villa, Marcus Rashford vai continuar a carreira no FC Barcelona. O clube catalão confirmou que chegou a acordo com o Manchester United.

📞 "Yeah… It’s official."

Rashford follows in Lineker’s footsteps. pic.twitter.com/ZvbnDAtbax — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2025



"Barcelona e Manchester United chegaram a acordo para o empréstimo do jogador Marcus Rashford até 30 de junho de 2026. O acordo também estabelece uma opção de compra pelo avançado inglês. O jogador assinou o contrato enquanto jogador do Barcelona esta tarde numa reunião privada com a presença do presidente do FC Barcelona, Joan Laporta; o direto para a área do futebol e outros membros da administração".





Nas redes sociais, o Barcelona publicou um vídeo com o jogador a declarar: "Podem dizer-lhes agora, é oficial".







De acordo com a BBC Sport, o campeão espanhol concordou em pagar os salários do jogador durante a temporada, com Rashford a aceitar um corte de 25 por cento.



O Manchester United poupa alguns milhões e fecha um dossier por resolver, já que o internacional inglês não fazia parte das escolhas de Ruben Amorim, tal como acontece com Antony e Jadon Sancho.



A cláusula de compra do avançado deverá ser de 35 milhões de euros.