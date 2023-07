Marcus Rashford renova contrato com o Manchester United até 2028

"Eu entrei no Manchester United como um menino de sete anos com um sonho. Essa mesma paixão, orgulho e determinação para ter sucesso ainda me move sempre que tenho a honra de vestir esta camisola", lançou o avançado de 25 anos, em declarações reproduzidas no sítio oficial do terceiro classificado da Premier League na última época.



Formado na Academia Wythenshawe, Rashford já fez 359 jogos e marcou 123 golos pelos 'red devils' desde que fez sua estreia na equipa principal em 2016, e fez uma grande temporada em 2022/23, marcando 30 golos.



"Já tive experiências incríveis neste clube incrível, mas ainda há muito a conquistar e continuo incansavelmente determinado a ganhar mais troféus nos próximos anos", realçou o internacional inglês.



E acrescentou: "Como adepto do United a vida toda, sei da responsabilidade de representar este emblema e sinto os altos e baixos tanto quanto qualquer um. Posso garantir que vou dar tudo para ajudar a equipa a chegar ao nível que somos capazes e posso sentir a mesma determinação no balneário. Eu não poderia estar mais animado para o futuro".



Por seu turno, John Murtough, diretor para o futebol do Manchester United, mostrou-se entusiasmado com esta renovação, considerando o jogador de 25 anos um "talento brilhante", mas vincando também a sua humildade e dedicação.



"Sabemos que ainda há muito mais por vir dele, e podemos ver a fome que o Marcus sente para alcançar os mais altos níveis de sucesso aqui no Manchester United. Trabalhar com [o treinador] Erik ten Hag é o ambiente perfeito para o Marcus continuar a desenvolver-se como um dos melhores jogadores de ataque do mundo", salientou o dirigente.