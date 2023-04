Marcus Thuram abandona Borussia Mönchengladbach

Thuram, avançado de 25 anos, está há quatro temporadas, desde 2019/20, no Borussia Mönchengladbach e esta época leva 16 golos em 28 jogos em todas as provas.



O defesa argelino Ramy Bensebaini está igualmente em final de contrato e vai também abandonar o clube no final da atual temporada.



“Conversámos com os dois jogadores e sabíamos da situação atual. O facto de não renovarem o contrato é uma pena. Deram muito ao clube nas últimas quatro temporadas”, disse o diretor desportivo, Roland Virkus, em declarações divulgadas no site oficial do emblema germânico.



Marcus, filho do antigo defesa Lilian Thuram (o segundo jogador de sempre com mais jogos pela França, com 142 nos anos 90 e 2000), vai assim ficar livre no verão, após a melhor temporada da sua carreira, já que nunca tinha ultrapassado a fasquia dos 14 golos.



Nascido em Parma, na altura em que o seu pai atuava nesse clube italiano, o avançado fez a formação no Sochaux e passou ainda pelo Guingamp antes de rumar à Alemanha.



Thuram tem 10 internacionalizações pela seleção gaulesa e esteve integrado na equipa que alcançou recentemente a final do Campeonato do Mundo, em 2022, no Qatar, perdida para a Argentina.