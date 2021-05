Marega orgulhoso com ida para o Al Hilal e espera fazer história

“Estou muito orgulhoso por me juntar à equipa do Al Hilal, obrigado a todos por acreditarem em mim, iremos fazer história em conjunto”, escreveu o ainda avançado dos ‘dragões’ nas suas contas nas redes sociais.



Junto ao texto, Marega publicou um vídeo a relatar o seu percurso de vida e desportivo e o do clube saudita, concluindo que as duas histórias se fundem agora em 2021, unidas “pela paixão de continuarem a glória” de vencer.



No domingo, o campeão em título e atual líder do campeonato da Arábia Saudita, treinado pelo português José Morais, anunciou a contratação de Marega para as três próximas épocas, com o jogador a chegar livre, uma vez que o seu contrato com o FC Porto termina.



Marega, de 30 anos, chegou ao FC Porto a meio da época 2015/16, proveniente do Marítimo, e, após um empréstimo ao Vitória de Guimarães na época seguinte, ganhou um lugar no plantel dos ‘dragões’ na época 2017/18 e tem sido um elemento fundamental desde então.



Esta época, o internacional maliano foi utilizado pelo técnico Sérgio Conceição em 45 jogos nas diferentes competições, apontando 12 golos.