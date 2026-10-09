Futebol Internacional
Maresca rejeita títulos manchados e acredita na contestação do Manchester City
O treinador do Manchester City, Enzo Maresca, rejeitou hoje que os títulos conquistados pelo clube inglês de futebol estejam manchados pelas acusações de mais de 100 infrações às regras financeiras da Premier League, mostrando-se confiante no sucesso na constestação.
“Claro que não. Conheço o esforço dos jogadores, do clube e do treinador da altura, Pep [Guardiola], por isso, não tenho qualquer dúvida a esse respeito”, afirmou o técnico italiano, na primeira conferência de imprensa desde que a acusação – já contestada pelo clube – foi tornada pública.
Maresca, que esteve acompanhado pelo diretor de comunicação dos ‘citizens’, Simon Heggie, em vez do habitual membro da equipa para estas ocasiões, evitou aprofundar o processo, mas reiterou a confiança na instituição.
“A única coisa que posso dizer é algo que já disse: Há um processo em curso e, neste momento, confio plenamente no clube. É apenas isso que posso dizer sobre o assunto”, acrescentou.
O treinador garantiu ainda que teria aceitado o cargo “a 100%” mesmo que as acusações tivessem sido conhecidas anteriormente, justificando a decisão com o conhecimento que tem da organização e a convicção de que os responsáveis agiram corretamente.
“Conheço a organização há anos e sei o quão sérios são. Sei que fazem o que está certo. Não falámos sobre isso [as acusações], porque não acredito que fosse um problema para o clube naquele momento, uma vez que agiam com honestidade e estão convencidos de que, no final, vamos ganhar o recurso”, apontou, reforçando que o clube está convencido de que vencerá o recurso.
Maresca esclareceu que confia no clube, porque confia “nas pessoas”.
“Essa é também a razão pela qual me juntei ao clube. Não há outro clube no mundo onde eu gostaria de estar. Falei com o clube, claro, e todos nós confiamos. O momento certo para falar sobre isso será quando ganharmos o recurso”, explicou, depois de questionado se se demitiria caso se descobrisse que os responsáveis pelo Manchester City o tinham enganado.
O italiano assegurou que a sua atenção está centrada exclusivamente na componente desportiva, reconhecendo, contudo, a gravidade da situação e a repercussão das acusações.
“Eu e os jogadores só podemos controlar a parte futebolística. Estamos focados nisso, não podemos controlar mais nada, apenas tentamos lidar com as repercussões. Compreendemos a gravidade da situação e o alvoroço. Temos de ir a Anfield e ganhar o jogo”, concluiu.
O Manchester City, líder da Liga inglesa, com 15 pontos, visita o Liverpool, sexto classificado, com nove, em jogo da sétima jornada, no domingo, com início marcado para as 16:30.
Maresca, que esteve acompanhado pelo diretor de comunicação dos ‘citizens’, Simon Heggie, em vez do habitual membro da equipa para estas ocasiões, evitou aprofundar o processo, mas reiterou a confiança na instituição.
“A única coisa que posso dizer é algo que já disse: Há um processo em curso e, neste momento, confio plenamente no clube. É apenas isso que posso dizer sobre o assunto”, acrescentou.
O treinador garantiu ainda que teria aceitado o cargo “a 100%” mesmo que as acusações tivessem sido conhecidas anteriormente, justificando a decisão com o conhecimento que tem da organização e a convicção de que os responsáveis agiram corretamente.
“Conheço a organização há anos e sei o quão sérios são. Sei que fazem o que está certo. Não falámos sobre isso [as acusações], porque não acredito que fosse um problema para o clube naquele momento, uma vez que agiam com honestidade e estão convencidos de que, no final, vamos ganhar o recurso”, apontou, reforçando que o clube está convencido de que vencerá o recurso.
Maresca esclareceu que confia no clube, porque confia “nas pessoas”.
“Essa é também a razão pela qual me juntei ao clube. Não há outro clube no mundo onde eu gostaria de estar. Falei com o clube, claro, e todos nós confiamos. O momento certo para falar sobre isso será quando ganharmos o recurso”, explicou, depois de questionado se se demitiria caso se descobrisse que os responsáveis pelo Manchester City o tinham enganado.
O italiano assegurou que a sua atenção está centrada exclusivamente na componente desportiva, reconhecendo, contudo, a gravidade da situação e a repercussão das acusações.
“Eu e os jogadores só podemos controlar a parte futebolística. Estamos focados nisso, não podemos controlar mais nada, apenas tentamos lidar com as repercussões. Compreendemos a gravidade da situação e o alvoroço. Temos de ir a Anfield e ganhar o jogo”, concluiu.
O Manchester City, líder da Liga inglesa, com 15 pontos, visita o Liverpool, sexto classificado, com nove, em jogo da sétima jornada, no domingo, com início marcado para as 16:30.