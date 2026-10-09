Maresca rejeita títulos manchados e acredita na contestação do Manchester City

“Claro que não. Conheço o esforço dos jogadores, do clube e do treinador da altura, Pep [Guardiola], por isso, não tenho qualquer dúvida a esse respeito”, afirmou o técnico italiano, na primeira conferência de imprensa desde que a acusação – já contestada pelo clube – foi tornada pública.



Maresca, que esteve acompanhado pelo diretor de comunicação dos ‘citizens’, Simon Heggie, em vez do habitual membro da equipa para estas ocasiões, evitou aprofundar o processo, mas reiterou a confiança na instituição.



“A única coisa que posso dizer é algo que já disse: Há um processo em curso e, neste momento, confio plenamente no clube. É apenas isso que posso dizer sobre o assunto”, acrescentou.



O treinador garantiu ainda que teria aceitado o cargo “a 100%” mesmo que as acusações tivessem sido conhecidas anteriormente, justificando a decisão com o conhecimento que tem da organização e a convicção de que os responsáveis agiram corretamente.



“Conheço a organização há anos e sei o quão sérios são. Sei que fazem o que está certo. Não falámos sobre isso [as acusações], porque não acredito que fosse um problema para o clube naquele momento, uma vez que agiam com honestidade e estão convencidos de que, no final, vamos ganhar o recurso”, apontou, reforçando que o clube está convencido de que vencerá o recurso.



Maresca esclareceu que confia no clube, porque confia “nas pessoas”.



“Essa é também a razão pela qual me juntei ao clube. Não há outro clube no mundo onde eu gostaria de estar. Falei com o clube, claro, e todos nós confiamos. O momento certo para falar sobre isso será quando ganharmos o recurso”, explicou, depois de questionado se se demitiria caso se descobrisse que os responsáveis pelo Manchester City o tinham enganado.



O italiano assegurou que a sua atenção está centrada exclusivamente na componente desportiva, reconhecendo, contudo, a gravidade da situação e a repercussão das acusações.



“Eu e os jogadores só podemos controlar a parte futebolística. Estamos focados nisso, não podemos controlar mais nada, apenas tentamos lidar com as repercussões. Compreendemos a gravidade da situação e o alvoroço. Temos de ir a Anfield e ganhar o jogo”, concluiu.



O Manchester City, líder da Liga inglesa, com 15 pontos, visita o Liverpool, sexto classificado, com nove, em jogo da sétima jornada, no domingo, com início marcado para as 16:30.