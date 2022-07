Maria Caputi será a primeira mulher a arbitrar na Liga italiana de futebol

"É um sonho realizado, um momento histórico, Maria Sole foi promovida porque merece", regozijou-se o presidente da Associação Italiana de Árbitros (AIA), Alfredo Trentalange, após revelar a lista dos 'juízes' para a temporada 2022/23.



Na época finda, Ferrieri Caputi já tinha dirigido encontros da Série C (3ª divisão), além de uma partida da Taça de Itália entre Cagliari e Cittadella.



A 'juíza' de 32 anos agora faz parte do comité nacional de árbitros, facto que lhe permite dirigir partidas da primeira divisão.



As árbitras estão cada vez mais integradas nos jogos de futebol masculino e em maio a FIFA reforçou essa tendência ao anunciar que seis mulheres foram convocadas para o Mundial2022 do Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro, incluindo a francesa Stéphanie Frappart, a primeira a apitar uma partida da Ligue 1, em 2019.



Este anúncio surge num dia histórico para o futebol feminino transalpino, que hoje se tornou oficialmente profissional.



A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou no final de abril a profissionalização para a próxima temporada do campeonato nacional italiano feminino (Serie A), que viu os primeiros contratos registados em nome de Daniela Sabatino (Fiorentina) e Sofia Cantore (Juventus).