Mário Branco deixa o Fenerbahçe de Mourinho

“Mário Branco deixou o nosso clube. Durante a sua estadia, deu contributos significativos ao nosso departamento de futebol em várias áreas, incluindo no planeamento do plantel, nas transferências, na gestão operacional e na definição da estrutura técnica da equipa principal para 2023/24 e 2024/25”, reconheceu o emblema de Istambul, em comunicado.



Mário Branco, de 49 anos, chegou à Turquia em junho de 2022 para chefiar o futebol do Fenerbahçe e passou a liderar a respetiva direção desportiva um ano depois, após já ter desempenhado funções diretivas no Leixões, no Estoril Praia e no Famalicão, além dos romenos do Astra Ploiesti, dos croatas do Hajduk Split e dos gregos do PAOK Salónica.



Em junho de 2024, o clube de Istambul contratou o treinador José Mourinho, que estava inativo, mas não conseguiu vencer o campeonato, que escapa desde 2013/14, e acabou em segundo, com 84 pontos, contra 95 do agora tricampeão e rival citadino Galatasaray.



“É difícil dizer 'és o melhor' sem desrespeitar alguns diretores desportivos bastante bons com quem tive o privilégio de trabalhar. No entanto, posso dizer com toda a certeza que ninguém foi melhor do que tu. Essa combinação de competência técnica, integridade e humanidade genuina é incrivelmente difícil de encontrar. Eu vou ter muitas saudades de trabalhar contigo e espero sinceramente que um dia possamos ter a oportunidade para colaborar de novo. Boa sorte, amigo”, reiterou José Mourinho, através das redes sociais.



Duas épocas antes da chegada do setubalense, Mário Branco coincidiu com o também técnico português Jorge Jesus no Fenerbahçe, que, desde o 19.º e derradeiro título de campeão nacional, só venceu uma Supertaça (2014) e uma Taça da Turquia (2022/23).