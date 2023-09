Mário Rui elogia misto de experiência e juventude do Sporting de Braga

O internacional português Mário Rui, lateral esquerdo do Nápoles, considerou hoje que esta é uma das melhores equipas do Sporting de Braga, adversário da primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol.

"É uma das melhores equipas do Braga dos últimos anos, pelo 'mix' de experiência e jovens jogadores. É uma equipa competitiva, com muita qualidade individual e coletiva. Temos de ter muita atenção com esta equipa do Braga, mas não só pelas suas individualidades", disse o jogador na conferência de imprensa de antevisão da partida de quarta-feira, do Grupo C.



Mário Rui, de 32 anos, a começar a sua sétima época no Nápoles, disse esperar um "Braga aguerrido também por vir de um jogo menos positivo", numa referência à derrota dos minhotos na última jornada da I Liga (3-1 com o Farense).



O Nápoles, campeão italiano, não está a ter o melhor início de época na liga interna, com duas vitórias, uma derrota e um empate, mas o jogador considera "exagerado o pessimismo" em torno da equipa.



"A equipa está pronta e unida e a condição física é ótima. Não é o melhor momento no campeonato pelos maus resultados nos últimos dois jogos, mas vamos analisar. Os adversários também estão mais preparados para nos defrontar, mas temos que melhorar", disse.



O internacional português ficou de fora do Mundial2022, mas o jogador garantiu não ter ficado magoado.



"Não fiquei magoado, claro que preferia ter feito parte do lote, mas fui mais um adepto, fiquei a torcer pelos meus companheiros", disse.



Sporting de Braga e Nápoles defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado pelo neerlandês Serdar Gözübüyük.