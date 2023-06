Marko Grujic e Uros Racic nos convocados da seleção da Sérvia

A dupla de médios voltou a ser designada pelo selecionador Dragan Stojkovic para o jogo particular com a Jordânia, em 16 de junho, em Viena, capital da Áustria, e para a visita à Bulgária, da quarta jornada do Grupo G de apuramento, quatro dias depois, em Razgrad.



Além de Grujic e Racic, que somam 21 e 10 internacionalizações, respetivamente, a lista tem quatro jogadores com passagens por Portugal, tais como Srdan Babic (ex-Famalicão), Nemanja Gudelj (ex-Sporting) e Andrija Zivkovic e Filip Djuricic, que atuaram no Benfica.



Líder isolada do Grupo G, com seis pontos, a Sérvia tenta uma inédita presença desde a sua independência no Europeu, que decorre de 14 de junho a 14 de julho de 2024, na Alemanha, depois de ter registado cinco participações quando fazia parte da Jugoslávia.