Marlos Moreno já ganhou a Libertadores e “torce” pelo Flamengo

O médio-ala esquerdo representou o Atlético Nacional da Colômbia, vencedor da Taça Libertadores, em 2016.



Agora a representar o clube de Portimão por empréstimo do Manchester City o jogador que também já jogou no Flamengo confessou, ao jornalista Alexandre Afonso, que “é um sonho para qualquer jogador sul-americano ganhar a maior competição da América do Sul”.



Marlos Moreno disse mesmo que “é uma marca para jogadores, treinadores e adeptos” de um clube vencer aquele troféu.



Sobre a final entre River Plate e Flamengo, este sábado, a partir das 20h00, na cidade de Lima, no Peru, o futebolista antevê “um jogo complicado”.



O médio ofensivo confessou que tem amigos nos dois clubes mas, no atual contexto, vai “torcer” pelo “mengão”.



A terminar o futebolista disse estar feliz no Portimonense e só quer fazer bons jogos para dar nas vistas ao selecionador da Colômbia, o português Carlos Queiroz.