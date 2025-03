Marmoush salta do banco para colocar City nas meias da Taça de Inglaterra

O emblema de Manchester dispôs de uma soberana oportunidade para abrir o ativo no Vitality Stadium, mas o noruguês Erling Haaland não foi capaz de bater, da marca de penálti, o guardião espanhol Kepa, que, pouco depois, viu o colega de equipa Evanilson, ex-FC Porto, marcar para os anfitriões, aos 21 minutos.



No segundo tempo, Haaland (49) redimiu-se quando apontou o tento da igualdade, mas acabou por sair lesionado do terreno de jogo, possibilitando a Marmoush (63) tornar-se na figura da eliminatória, dois minutos depois de ter sido lançado por Pep Guardiola.



Os internacionais lusos Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes alinharam de início pelo Manchester City e cumpriram os 90 minutos.



Ao início da tarde, o Aston Villa saiu do reduto do Preston, o único ‘sobrevivente’ do championship nos quartos de final da prova, com um triunfo esclarecedor (3-0).



Um ‘bis’ de Marcus Rashford (58 e 63 minutos), o segundo de penálti, e um outro golo de Jacob Ramsey (71) construíram o triunfo para a equipa do espanhol Unai Emery.



O Notthingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, será o oponente dos ‘citizens’ nas ‘meias’, fase em que Aston Villa e Crystal Palace vão lutar pelo outro lugar na final.