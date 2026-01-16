Futebol Internacional
Marrocos e Senegal disputam a final da CAN2025 em duelo de `leões’
Marrocos e Senegal, ambos com uma conquista, decidem no domingo a 35.ª Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2025), numa final em que os anfitriões marroquinos procuram repetir um feito conseguido apenas por 12 dos 34 organizadores.
As duas seleções conquistaram os respetivos grupos, cedendo apenas um empate na primeira fase, e, até ao jogo decisivo, só Marrocos precisou de levar a decisão para além do tempo regulamentar, ao vencer a Nigéria nas meias-finais, no desempate por grandes penalidades, numa espécie de final antecipada.
A solidez defensiva foi decisiva para este registo imaculado: Marrocos e Senegal são as defesas menos batidas do torneio, com apenas um e dois golos sofridos, respetivamente, após seis encontros disputados.
Para este duelo de ‘leões’ - os do Atlas, de Marrocos, e os de Teranga, do Senegal -, que vai definir o sucessor da Costa do Marfim, conta ainda o registo ofensivo: os senegaleses apresentam o segundo ataque mais realizador, com 12 golos marcados (a Nigéria, já eliminada, fez 14), enquanto Marrocos responde com o melhor marcador do torneio.
Brahim Díaz já marcou cinco golos e, sem a concorrência de Mohamed Salah (Egito) e Victor Osimhen (Nigéria), ambos com quatro, está bem encaminhado para ser o melhor ‘artilheiro’. Cherif Ndiaye, do Senegal, soma apenas dois tentos.
Díaz, jogador do Real Madrid, natural de Málaga, Espanha, e com dupla nacionalidade, é um dos principais candidatos ao título de jogador do torneio, suplantando as ‘estrelas’ das duas seleções - o compatriota Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) e o senegalês Sadio Mané (Al Nassr), extremo que liderou os ‘leões de Teranga’ ao primeiro título da CAN, em 2021.
No caso de Marrocos, o único troféu continental remonta a 1976, há precisamente 50 anos, um número redondo que faz sonhar a nação magrebina, que foi ‘carrasco’ de Portugal no último Campeonato do Mundo.
A equipa é liderada por Walid Regragui, figura histórica no Mundial2022, quando conduziu os ‘leões do Atlas’ ao quarto lugar, logrando a melhor classificação de sempre de uma seleção africana na competição.
A decisão da CAN2025 está marcada para domingo, às 19:00 (hora em Lisboa), no Estádio Prince Moulay Abdallah, em Rabat, o segundo maior do país, com capacidade para 68.095 espectadores (expansível para 68.700 no Mundial2030), numa história de 34 edições em que apenas nove anfitriões conquistaram a prova (o Egito por três vezes e o Gana em duas ocasiões).
Na véspera da final, o Egito, recordista de troféus (sete), e a Nigéria discutem o último lugar do pódio, a partir das 17:00, em Casablanca.
