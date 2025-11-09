Marrocos goleia por 16-0 e fixa maior vitória de sempre num Mundial de sub-17

Os marroquinos, que tinham sido derrotados por 6-0 pela seleção lusa na ronda anterior, impuseram o resultado mais volumoso da história da competição, tendo também beneficiado do facto de o adversário ter ficado reduzido a nove jogadores aos 31 minutos, devido a duas expulsões.



Ibn Salah, Eddaoudi, Baha, Haddani, Ouazane e El Aoud marcaram dois golos, cada, tendo Soukrat, Hidaoui, El Khalfioui e Steevy Andrew , este na própria baliza, também contribuído para o avolumar do resultado.



Esta é, de resto, a maior vitória alcançada num Mundial de qualquer escalão, segundo a FIFA.



Até hoje, a maior vitória no Mundial de sub-17 pertencia à Espanha, que na fase de grupos da edição de 1997 ganhou por 13-0 à Nova Zelândia, numa competição em que os espanhóis viriam a terminar na terceira posição.



Com o triunfo, Marrocos terminou o Grupo B no terceiro lugar, com três pontos e um saldo positivo de oito golos - atrás de Japão, primeiro, e Portugal, segundo -, pelo que dificilmente ficará de fora dos 16 avos de final da prova.



O Mundial de sub-17 decorre até 27 de novembro, no Qatar, e os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos, mais os oito melhores terceiros apuram-se para os 16 avos de final.