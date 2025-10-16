Marrocos vence França nos penáltis e estreia-se em finais do Mundial de sub-20

Em Valparaíso, no Chile, os africanos concretizaram cinco dos seis pontapés - o terceiro através do avançado Yassir Zabiri, do Famalicão -, contra quatro em seis tentativas dos gauleses, pelos quais o defesa central Steven Baseya, do Alverca, foi suplente utilizado.



Antes do desempate, o primeiro na 24.ª edição da prova, Marrocos adiantou-se aos 32 minutos, quando Zabiri atirou ao poste na conversão de uma grande penalidade e a bola ressaltou para as costas do guarda-redes Lisandru Olmeta, entrando na baliza francesa.



Os ‘bleus’, campeões em 2013, igualaram aos 59 minutos, por Lucas Michal, que chegou ao quinto golo e alcançou o colombiano Néiser Villarreal e o norte-americano Benjamin Cremaschi na liderança dos melhores marcadores do Campeonato do Mundo de sub-20.



Num jogo em que Marrocos utilizou os três guarda-redes disponíveis - o titular lesionou-se na segunda parte, enquanto o primeiro suplente foi rendido por opção técnica na reta final do prolongamento -, a França ficou em inferioridade numérica aos 107 minutos, devido à expulsão com duplo cartão amarelo do Rabby Nzingoula, lançado em campo já aos 87.



Os africanos já superaram a sua melhor prestação, fixada em 2005, quando perderam nas ‘meias’ e terminaram no quarto lugar, esperando agora pelo desfecho do encontro entre a Argentina, recordista de cetros, com seis, e a Colômbia, que se defrontam em Santiago, sob arbitragem do português João Pinheiro, com o vencedor a rumar à final de domingo.



Marrocos vai tentar suceder ao Uruguai, campeão em 2023, e tornar-se o segundo país africano a ganhar a prova, depois do Gana, em 2009, ao passo que a França falhou o regresso à final, 12 anos depois do seu único êxito, e luta no sábado pelo terceiro lugar.



Ausente do Mundial de sub-20 de 2025, Portugal é uma das terceiras seleções mais tituladas, com triunfos seguidos em 1989, na Arábia Saudita, e em 1991, como anfitrião.



