Marselha chega ao comando antes de visitar Alvalade

Após o 3-3 entre Paris Saint-Germain e Estrasburgo, na sexta-feira, a porta estava aberta para um novo líder e, depois de o Lyon, de Paulo Fonseca, ter marcado passo, os marselheses não desperdiçaram a oportunidade.



O novo líder da Ligue 1, que vai jogar em Alvalade a meio da semana para a fase de liga da Liga dos Campeões, até esteve a perder, por golo de Kechta (24), mas a expulsão de Lloris (34) nos forasteiros facilitou a reviravolta.



O inglês Greenwood foi a figura do encontro, assinando um póquer, com um golo de penálti aos 35 e tentos aos 67, 72 e 76, completando a goleada o jovem de 18 anos Robinio Vaz, aos 88, e Murillo, aos 90+4, de nada valendo o tento Toure, aos 90+2.



Com este resultado, a equipa de Roberto de Zerbi soma 18 pontos, mais um do que o PSG, segundo, e mais dois do que o Estrasburgo, terceiro. O Le Havre é 16.º, com seis.



Antes, o técnico português Paulo Fonseca, ainda a cumprir castigo, sem poder estar no banco de suplentes, mas já com acesso aos balneários, viu o ‘seu’ Lyon perder em Nice, por 3-2, na oitava jornada.



Bard (05), Diop (35) e Boudaoui (55) marcaram para o Nice, enquanto Sulc (29 e 90+5) fez os tentos do Lyon, em que Afonso Moreira jogou os últimos 15 minutos, o mesmo tempo de Tiago Gouveia, no Nice.



Com este resultado, Fonseca continua no quarto posto, com 15 pontos, podendo ainda ser ultrapassado pelo Lens, enquanto o Nice é oitavo, com 11.



O Mónaco foi a Angers empatar a uma bola, somando o terceiro jogo seguido sem vencer, seguindo no quinto lugar, com 14 pontos, mas podendo ainda ser ultrapassado pelo Lens e igualado pelo Lille nesta jornada, uma vez que as duas equipas ainda não jogaram.