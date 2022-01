Marselha e Lille empatam na Liga francesa

No velódromo marselhês, com os internacionais portugueses José Fonte e Renato Sanches titulares no Lille, os forasteiros adiantaram-se no marcador graças ao golo do defesa holandês Botman, aos 15 minutos, mas o médio turco Cengiz Under, aos 75, estabeleceu o empate final.





A equipa de Marselha segue no terceiro lugar, a dois pontos do Nice e a 13 do líder da tabela, PSG, enquanto o Lille, pelo qual ainda atuou o português Xeka, é 10.º posicionado, já a 21 pontos do topo da classificação.





Três pontos atrás do Olympique está o Rennes que recebeu e goleou por 6-0 o Bordéus, penúltimo com os mesmos 17 pontos que Lorient e Troyes, graças aos golos de Terrier, Bourigeaud, Laborde, Truffert e um "bis" de Guirassy.





No quinto lugar está o Mónaco, a um escasso ponto do Rennes, após ter goleado igualmente o 16.º, Clermont, por 4-0, com um "bis" de Wissam Ben Yedder, com o português Gelson Martins a titular.