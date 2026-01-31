Marselha empata e fica mais longe da luta pelo título em França

Após a dolorosa eliminação na Liga dos Campeões, culpa também do golo do guarda-redes do Benfica Trubin ao Real Madrid (4-2), o Marselha voltou a escorregar, desta vez na Ligue 1 e no campo do 13.º classificado, e ficou mais longe da luta pelo título.



Após o adeus precoce à ‘Champions’, a imprensa local avançou que Roberto De Zerbi iria apresentar a sua demissão, algo que acabou por não acontecer, mas com este empate, e pela forma com a equipa desperdiçou valiosa vantagem, a vida do técnico italiano parece ficar mais difícil em Marselha.



O inglês Mason Greewood, aos 18 minutos, de grande penalidade, e o gabonês Aubameyang, aos 53, pareciam ter garantido o triunfo do Marselha, mas Jonathan Ikoné, aos 82, e o argelino Ilan Kebbal, de penálti, aos 90+4, garantiram um ponto à equipa da casa.



O Marselha segue, assim, no terceiro posto, com 39 pontos, agora a sete do líder provisório Lens, pode ser igualado pelo Lyon, do treinador português Paulo Fonseca, que recebe no domingo o Lille, e ficar a nove do PSG.

