Marselha multado pela UEFA em 10 milhões de euros, mas Liga Europa é viável

A informação foi hoje dada em comunicado pela UEFA, com o organismo máximo do futebol europeu a explicar que o clube francês tem uma sanção condicional em relação à presença na segunda competição de clubes.



Para já, o clube pode competir na Liga Europa, competição na qual Portugal terá o Torreense na fase de grupos e o Benfica nas pré-eliminatórias de acesso, mas ficará impedido de entrar nas provas da UEFA, caso não regularize as suas finanças no prazo de um ano.



A UEFA explica que o Marselha mantém o “risco de exclusão da próxima competição europeia” para a qual se qualifique “nas próximas três temporadas” e que terá “uma restrição na capacidade de registar jogadores” para a competição europeia.



“O OM escapou ao pior, mas a exclusão esteve muito perto. As discussões foram longas e difíceis”, disse fonte ligada ao processo à agência France Press.



No início de junho, a imprensa divulgou que o clube francês estava em risco de exclusão das provas europeias e que a situação estava a ser analisada pelo órgão de controlo financeiro de clubes da UEFA.



Em 2022, o Marselha tinha assinado um acordo com o organismo do futebol europeu, no qual se comprometia a equilibrar as suas contas, com um défice máximo de 60 milhões de euros ao longo de três épocas e grande parte desse valor coberto pelo acionista.



Na última temporada, o Marselha terminou a Liga francesa em quinto lugar, fora do apuramento para a Liga dos Campeões, mas com entrada direta na fase de grupos da Liga Europa.